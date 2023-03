Fisco: Sala (Fi), in delega strumenti contro inflazione

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "L'inflazione rappresenta un grande problema per il nostro sistema economico e, di fatto, tutto il mondo sta seguendo ciò che sta facendo la Fed. Quando la delega fiscale arriverà alla Camera certamente lavoreremo per inserire al suo interno degli strumenti che possano combattere l'inflazione: questo perché i sussidi per un determinato periodo vanno bene, ma il nostro compito è quello di finanziare e promuovere la crescita economica del territorio. In troppi settori, come quello energetico, il nostro Paese è stato fermo per colpa dei veti. Qualcuno si domanderà, ad esempio, perché il prezzo della benzina è più caro che in altri Paesi: se ogni volta che bisogna costruire opere per abbassare i costi di produzione ci sono polemiche o vincoli diventa sempre più necessario cambiare modalità". Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia, nel corso della trasmissione Aria che Tira su La7. a concluso Sala. (ANSA).