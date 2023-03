Gdo: corrono vendite 2022, da inflazione incognita sul 2023

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Per la Gdo alimentate italiana è attesa una crescita delle vendite nel 2022 del 6,7% con l'ebit margin in calo all'1,4% dal 2,4% del 2021. Mentre l'inflazione minaccia la tenuta della domanda, in calo del 6% a gennaio 2023, erodendo il potere di acquisto dei consumatori nonostante per il quest'anno si preveda un ulteriore incremento delle vendite del 2,8%.

E' quanto emerge dall'Osservatorio sulla Gdo realizzato dall'Area Studi e Ricerche di Mediobanca che evidenzia anche come I i dati preliminari dei grandi retailer internazionali quotati indichino vendite nel 2022 in aumento del 7,8% ma con un calo dei margini industriali del 6,2%.

La ricerca di maggiori opportunità di risparmio da parte dei consumatori spinge, in particolare, i prodotti a marchio del distributore (Mdd) che raggiungono nel 2022 vendite pari a 12,8 miliardi (+9,4% sul 2021) e il canale dei discount proiettati oltre il 22% del mercato (17,4% nel 2017). Prosegue la crescita del canale on-line (+10,5% sul 2021) ma comunque fermo intorno al 3% del fatturato complessivo. La concentrazione del mercato italiano è stabile: la market share dei primi cinque retailer è pari al 57,1%, restando al di sopra di quella della Spagna (49,8%), ma lontana da Paesi Bassi (80,1%) Francia (78,4%), Gran Bretagna (75,4%) e Germania (75%). La Distribuzione Organizzata è il motore del settore. (ANSA).