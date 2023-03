Bce:Lagarde, no a indicizzare pensioni all'inflazione

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Indicizzare (le pensioni ndr) all'inflazione non ci ha aiutato nel passato e ha generalmente contribuito ad alimentare l'imnflazione che è poi finita fuori controllo". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista al gruppo editoriale spagnolo Vocento secondo cui ""non credo sia una buona idea tornare indietro" su questo tema. (ANSA).