Borsa: Asia positiva con Pmi Cina e inflazione a Tokyo

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale rialzo dopo l'indice Pmi servizi Caixin cinese salito a 55 punti in febbraio e l'inflazione a Tokyo in decisa frenata.

La Borsa della capitale giapponese ha chiuso infatti in aumento dell'1,5%, con Hong Kong che si avvia alla conclusione in crescita di un punto percentuale. Positiva dello 0,4% Shanghai, mentre l'indice di Shenzhen è piatto. In rialzo di un timido 0,3% la chiusura del listino generale di Seul, ma l'indice dei titoli tecnologici Kosdaq segna un aumento dell'1,9%.

Sidney ha chiuso in positivo dello 0,3%, con Mumbai che sale dell'1,3% avviandosi al finale di seduta.

In lieve rialzo i futures sull'avvio dei mercati europei, con Parigi che viene vista incerta. (ANSA).