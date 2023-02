Cgia,2 anni inflazione 'tagliano' 163,8 mld risparmi famiglie(2)

(ANSA) - VENEZIA, 25 FEB - Per fare un parallelo, la Cgia prende a esempio il prelievo straordinario del 6 per mille applicato dall'allora Governo Amato sui conti correnti degli italiani. "Nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1992 - precisa la nota - quella misura costò alle famiglie italiane 5.250 miliardi di lire, ovvero 2,7 miliardi di euro.

Attualizzando questo importo, il prelievo si attesta a 5,3 miliardi, un 'sacrificio' economico 31 volte inferiore a quello stimato nel biennio 2022-2023".

Per l'ufficio studi "se le banche tornassero a riconoscere un leggero aumento dei tassi attivi sulle somme libere depositate nei conti correnti, la clientela potrebbe almeno coprire i costi fissi. Cosa invece che è stata praticata dagli istituti sulle somme vincolate, anche se, molto spesso, per tantissimi correntisti districarsi tra un mare di offerte è estremamente difficile. Uno sforzo economico, quello delle banche, tranquillamente sostenibile, visto che nell'ultimo anno le cose sono andate molto bene. I cinque più importanti istituti nazionali - Intesa, Unicredit, BancoBpm, Monte Paschi e Bper - hanno chiuso il 2022 con utili netti pari a 12,7 miliardi. Un aumento del 65% rispetto al 2021", conclude la Cgia. (ANSA).