Imprese: garanzia Sace con Reale Mutua su dilazione bollette

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Al via la garanzia Sace, contro garantita dallo Stato, in favore di Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, società appartenenti a Reale Group, di cui Reale Mutua è la capogruppo. La garanzia - si legge in una nota - consente, con validità a tutto il 2023 una volta ricevuta l'approvazione della Commissione Ue, il rilascio di coperture assicurative, sotto forma di cauzioni, in favore delle imprese consumatrici di energia, favorendo l'allungamento dei termini di pagamento delle bollette energetiche fino a 24 mesi che, grazie al recente dl Aiuti quater potrà arrivare fino a 36 mesi.

Con l'obiettivo di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, la convenzione - prosegue la nota - prevede il rilascio di una garanzia pari al 90% degli impegni assicurativi relativi a cauzioni emesse da Reale Mutua e Italiana Assicurazioni a favore delle imprese consumatrici di energia in relazione alle fatture per consumi energetici. Grazie all'intervento congiunto di Sace, Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, le imprese saranno così facilitate nell'ottenere copertura per i crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas e maggiori dilazioni dei pagamenti.

Le garanzie, in linea con quanto già adottato nel 2020 per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza Covid, saranno concesse e gestite da Sace secondo le modalità previste dallo schema di convenzione, definito con la collaborazione di Ania in rappresentanza degli operatori del mercato assicurativo. (ANSA).