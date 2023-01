Inflazione: Istat, a fine 2022 in moderata decelerazione

A fine 2022 "le spinte inflazionistiche hanno mostrato una moderata decelerazione". Lo sottolinea l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia riferita ai mesi di novembre e dicembre 2022, ricordando che in base alla stima preliminare, a dicembre la variazione tendenziale dell'indice per l'intera collettività (Nic) è stata pari a 11,6% (da 11,8% di novembre). L'inflazione media del quarto trimestre (+11,7% in termini tendenziali) ha segnato, tuttavia, prosegue l'Istat, un'ulteriore decisa accelerazione rispetto ai tre mesi precedenti (+8,4%).

Per il 2023 "il segnale sull'andamento generale dei prezzi proviene dall'inflazione acquisita dell'indice generale che continua a mostrare una dinamica crescente (+5,1%) - ricorda ancora l'Istat -, dando la misura della diffusione del fenomeno inflativo tra le diverse tipologie di beni al consumo". (ANSA).