Inps: Molise, Francesco Ricci nuovo direttore regionale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 GEN - Francesco Ricci è il nuovo direttore regionale dell'Inps per il Molise. Dirigente generale dell'Istituto, 41 anni, Ricci ha iniziato il suo percorso da dirigente nell'istituto previdenziale nel 2010 alla sede provinciale di Bologna. La sua carriera lavorativa lo ha visto poi assumere incarichi di direttore provinciale a Pesaro e Ancona per poi approdare, dal marzo 2017, alla Direzione centrale Patrimonio e archivi in qualità di dirigente dell'Area "Gestione esternalizzata patrimonio immobiliare da reddito e contenzioso". Da marzo 2020 fino a tutto il 2022 è stato direttore provinciale di Brescia, incarico a cui si è aggiunto - da giugno 2021 - quello di vicario del direttore regionale Lombardia.

Con una nota a Ricci è arrivato un messaggio di benvenuto dai dirigenti e da tutto il personale Inps del Molise "con l'augurio di una proficua collaborazione che consentirà di affrontare insieme le sfide dei prossimi anni". Allo stesso tempo dirigenti e personale hanno ringraziato il direttore regionale uscente, ad interim, Stefano Ugo Quaranta, che è stato appena nominato direttore centrale Credito e Welfare, "per l'apporto professionale e la carica di umanità profusi nel triennio appena passato, caratterizzato da momenti difficili e impegnativi derivati dalla pandemia che hanno visto l'Istituto fronteggiare una mole di servizi ed attività impensabili, gestiti con grande senso di responsabilità da tutto il personale del territorio regionale e nazionale". (ANSA).