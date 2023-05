Mille studenti stranieri e 4 corti, si conclude 'Cinemind'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 MAG - Facilitare il percorso di integrazione e apprendimento della lingua italiana per giovani immigrati, rifugiati e richiedenti asilo attraverso il cinema.

E' l'obiettivo della seconda edizione di Cinemind, rassegna cinematografica dedicata ai temi dell'inclusione e della sostenibilità che si concluderà domani, mercoledì 31 maggio, a Campobasso, nell'auditorium della Fondazione Molise.

L'iniziativa è realizzata dalla società di produzione 8Moon nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da ministero della Cultura (Mic) e ministero dell'istruzione e del merito (Mim) - Progetti di rilevanza Territoriale. Cinemind, che ha coinvolto oltre mille ragazzi, è stato realizzato nei plessi scolastici dei Centri di Istruzione per Adulti (Cpia3) di Roma e di Campobasso, con 4 laboratori cinematografici, condotti dai giovani registi e filmmaker Matteo De Liberato e Fausto Franchi, coordinati dal direttore artistico Carlo Liberatore.

Gli studenti hanno partecipato a tutte le fasi del processo produttivo dei cortometraggi: ideazione, scrittura, recitazione, set e post produzione. "Cinemind - spiega De Liberato - è stata un'esperienza nuova e ispirante. Lavorare con ragazzi che a malapena conoscevano l'italiano è stato a tratti difficile e faticoso, ma la fatica è stata sempre ricompensata da un pieno e costante senso di soddisfazione". "Durante il progetto - aggiunge lo psichiatra Santo Rullo, responsabile scientifico della rassegna - è stata sviluppata una nuova metodologia di apprendimento della lingua Italiana attraverso il cinema, in particolare con i cortometraggi. Uno strumento che ha riscontrato grande interesse nei docenti di Italiano dei Cpia, che potrebbe facilitare e accelerare il percorso di apprendimento dell'italiano di giovani stranieri".

Domani all'auditorium della Fondazione Molise Cultura a Campobasso proiezione dei corti realizzati dagli studenti che dovranno poi votare il migliore del 2023. Al progetto hanno partecipato le scuole coordinate dalle dirigenti scolastiche Valeria Ferra (Cpia 'Maestro Alberto Manzi' di Campobasso) e Ada Maurizio (Cpia3 di Roma), l'organizzazione no profit Ecos e la società Next Salute e servizi. (ANSA).