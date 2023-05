Frittata dei record a Montaquila, utilizzate 1.982 uova

(ANSA) - MONTAQUILA, 29 MAG - 'Sua maestà' la frittata di Montaquila (Isernia) ha compiuto 40 anni: anniversario celebrato con il nuovo record delle 1.982 uova. Non ha deluso le aspettative la maxi frittata che richiama centinaia di persone nel paese, in occasione della collaudata Sagra della Frittata.

Si comincia giorni prima dell'evento perché sono necessarie, oltre alle uova, quantità enormi di prosciutto, pancetta e salsiccia, l'occorrente per il soffritto e tante braccia lavoro per mescolare gli ingredienti e cuocere la frittata per circa 6 ore. Girarla non è semplice poiché pesa circa 100 chili! Il profumo invade le stradine di Montaquila e anticipa l'uscita della frittata portata in corteo fino alla piazza per il taglio, come fosse una torta nunziale. (ANSA).