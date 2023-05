Scuola, Flc-Cgil, in Molise a rischio taglio 9 istituti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 MAG - La normativa che si applicherà dall'anno scolastico 2024-2025 porterà in tre anni al taglio di nove scuole in Molise sulle 52 attuali, il 15,38%, una delle percentuali di taglio più alte d'Italia. A lanciare l'allarme è la Flc-Cgil Molise sottolineando che "si prevede un innalzamento dei parametri minimi per l'attribuzione del numero di autonomie scolastiche e per avere una Istituzione scolastica ci vorrà una media di 950 alunni". "Si tratta però - osserva l'organizzazione di categoria - solo dell'inizio: se il criterio verrà confermato, in un decennio, considerato il decremento demografico potrebbero scomparire ben 21 scuole rispetto alle 52 attuali, un colpo ferale per la scuola molisana".

A fronte di questo scenario, "nei mesi scorsi, in occasione della Cabina di regia convocata presso la Regione - spiega il sindacato - avevamo posto con forza la necessità di un intervento dei nostri rappresentanti politici e istituzionali a tutela del sistema scolastico molisano. Nonostante le tante sollecitazioni, il risultato è sconfortante: mentre 4 Regioni (Puglia, Toscana, Campania ed Emilia Romagna) hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro il dimensionamento scolastico e anche alcune regioni di centrodestra hanno fatto rilevare criticità in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Molise con i suoi rappresentanti per l'ennesima volta è rimasto silente, accettando parametri penalizzanti per ragioni di pura appartenenza politica". (ANSA).