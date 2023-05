Castel del Giudice punta su vivibilità e nuova impresa

(ANSA) - CASTEL DEL GIUDICE, 30 MAG - Duecentomila euro per informatizzare gli uffici comunali, 21mila euro per lo sport a portata di tutti, 300mila euro per il dissesto idrogeologico e 20 milioni di euro per il progetto "Centro di (ri)Generazione".

Sono i fondi del Pnrr destinati al comune di Castel del Giudice, piccolo centro della provincia di Isernia, 320 residenti, che negli anni aveva già investito sui meleti biologici, le api e l'albergo diffuso. Sullo stato dell'arte dei lavori finanziati dal Pnrr il sindaco Lino Gentile fa il punto. "Iniziamo dal progetto più grosso, quello che richiede un impegno da parte di tutti: il 'Centro di (ri)Generazione' - spiega all'ANSA - Rientra nel bando Borgo dei Borghi del ministero della Cultura, è stato approvato, ma siamo in attesa del decreto che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. I tempi sono molto stretti, entro il 2026 dobbiamo completare".

Il progetto, prosegue il sindaco, "si sviluppa lungo più direttrici e tutte le azioni sono finalizzate a creare, o ricreare, le condizioni di vivibilità in paese, sul piano sia sociale sia lavorativo. Abbiamo previsto un incubatore di impresa, abitazioni per chi si vuole trasferire qui e spazi ricreativi. Tutti a Castel del Giudice sono coinvolti: il primo maggio scorso abbiamo presentato il progetto alla cittadinanza, appena arriverà il decreto faremo un secondo incontro".

Sono più avanti, invece, la pratica per l'informatizzazione degli uffici comunali - i lavori saranno avviati nel prossimo settembre - e per lo sport, con i lavori che inizieranno a luglio e le attrezzature sportive già individuate, da sistemare in un'area periferica, comunque accessibile a tutti.

"Già firmata la convezione con la Regione Molise per i 300mila euro, sempre sul Pnrr, destinati a interventi sulle frane a ridosso del paese. Castel del Giudice, come tutti i centri dell'Appennino, è ad alta vulnerabilità idrogeologica.

Entro luglio è prevista la gara d'appalto e sono certo che entro l'anno cominceranno i lavori" conclude il sindaco. (ANSA).