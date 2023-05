Salvini in Molise,abruzzesi vengono a piedi 'in macchina 40'

(ANSA) - BELMONTE DEL SANNIO, 30 MAG - "Siamo venuti a piedi perché impieghiamo circa 10 minuti, in auto ce ne vogliono circa 40". Un gruppo di persone residenti a Castiglion Messer Marino hanno attraversato il viadotto Sente a piedi per incontrare il Ministro Matteo Salvini, atteso per sopralluogo e le successive dichiarazioni per la riapertura. Il viadotto è chiuso dal 2018.

Dal paese è circa un chilometro, in auto bisogna fare un lungo giro alternativo. (ANSA).