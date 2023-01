Lagarde, con ripresa Cina più pressioni inflazionistiche

"La Cina si sta risvegliando e comprerà più gas naturale liquefatto, in un mercato che non ha molta capacità produttiva inutilizzata di petrolio e gas. Ci saranno più pressioni inflazionistiche". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde durante un panel del Forum economico mondiale. Lagarde ha detto di augurarsi che le politiche di bilancio che verranno adottate dai governi, dopo un 2022 in cui il sostegno all'economia è aumentato, "non spingano la politica monetaria a dover fare di più" per contenere la corsa dei prezzi.

Le prospettive per l'economia mondiale "sono migliorate" ma "dobbiamo essere cauti". In particolare "non sappiamo bene come evolverà l'inflazione" e "se la politica di bilancio rema contro la politica monetaria, tu, Christine Lagarde, dovrai alzare i tassi ancora di più". Lo ha detto la presidente del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, a Davos.