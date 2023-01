Davos: Georgieva(Fmi), economia migliora ma cautela

(ANSA) - DAVOS, 20 GEN - Le prospettive per l'economia mondiale "sono migliorate" ma "dobbiamo essere cauti". In particolare "non sappiamo bene come evolverà l'inflazione" e "se la politica di bilancio rema contro la politica monetaria, tu, Christine Lagarde, dovrai alzare i tassi ancora di più". (ANSA).