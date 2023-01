Giorno della memoria, le iniziative per ricordare

Per ricordare le vittime dell'Olocausto tante le iniziative organizzate per non spegnere la memoria dell'orrore dei campi di concentramento e dello sterminio nazista degli ebrei. La cerimonia più importante si è tenuta al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le massime cariche dello Stato.

Una delle cerimonie più importanti si è svolta a Trieste nella Risiera di San Sabba.

Le pietre di inciampo sono una testimonianza della Shoah diffusa sul territorio. e allora nasce una app dedicata alla loro scoperta.

Anche Cagliari apre un Giardino dei Giusti.

Milano ha ricordato le vittime del nazi fascismo, in occasione del Giorno della Memoria, con una cerimonia davanti all'ex Albergo Regina, diventato dal 13 settembre 1943 al 30 aprile 1945 sede del comando nazista della città.