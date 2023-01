Giorno Memoria: Latini incontra studenti Iis Castelfidardo

(ANSA) - ANCONA, 27 GEN - Il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini, in occasione del Giorno della Memoria, ha fatto visita all'Istituto di istruzione superiore "A.Meucci" di Castelfidardo (Ancona). L'invito del presidente Latini ai giovani è quello di "proseguire lungo il percorso del mantenimento della memoria storica con l'impegno di compiere ogni sforzo affinché ciò che è stato non possa più ripetersi". Sempre rivolgendosi agli studenti e portando il saluto dell'Assemblea legislativa, Latini ha evidenziato che "quella pagina della storia del ventesimo secolo non può essere classificata come un fatto circoscritto ad un luogo e ad un periodo ormai lontano nel tempo. Occorre vigilare costantemente - ha esortato - affinché ad ogni persona venga sempre garantito il diritto di esercitare a pieno le proprie libertà individuali e venga respinto ogni tentativo di sopraffazione ed ogni tipo di sopruso". (ANSA).