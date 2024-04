Torture al Beccaria, finiti gli interrogatori degli agenti

Sono stati interrogati oggi gli ultimi agenti della polizia penitenziaria fra i 13 arrestati nell'inchiesta della Procura di Milano su maltrattamenti e torture nel carcere minorile Beccaria. Dei quattro che sono stati sentiti in mattinata dal gip Stefania Donadeo, due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli altri, davanti al giudice, avrebbero parlato di "interventi contenitivi" nei confronti dei detenuti, spiegando che svolgevano "turni massacranti" e "senza fare mai ferie". Gli agenti avrebbero spiegato, in sostanza, di essere stati abbandonati a loro stessi, "senza una formazione adeguata" e trovandosi a gestire "ragazzi problematici".

Le indagini coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena si stanno intanto concentrando sulla posizione degli ex vertici, tra cui le due ex direttrici Maria Vittoria Menenti e Cosima Buccoliero. Al vaglio degli inquirenti ci sono i video delle telecamere di sorveglianza e il resto del materiale agli atti, mentre nei prossimi giorni cominceranno le audizioni di alcuni testimoni.

Da lunedì prossimo il gip inizierà a interrogare gli otto agenti che sono stati sospesi dal servizio.



