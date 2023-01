Giorno della Memoria: a Venezia una app per le Pietre d'inciampo

Un progetto per ricordare tramite una 'app' la città e le "Pietre d'inciampo" dedicate alle vittime della Shoah, è stato presentato oggi dall'Università Ca' Foscari Venezia, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Venezia e con il contributo della Regione Veneto.

L'idea di base del progetto, presentato oggi, è quella di esplorare la memoria urbana delle città e la sua formazione, attraverso l'uso della realtà aumentata. La piattaforma mobile è rivolta in modo particolare alle giovani generazioni, e utilizza la geolocalizzione per guidare gli utenti a localizzare una selezione significativa delle Pietre di inciampo e di altri luoghi della memoria della città, e a fruirne i contenuti associati. E' possibile scoprire la storia di 29 Pietre, situate in sei luoghi pubblici della memoria.

L'obiettivo è di aumentare il coinvolgimento cognitivo ed emotivo dei fruitori, per promuovere una migliore comprensione della storia delle persecuzioni e deportazioni nazifasciste.

L'app è scaricabile per iOs e Android, con il titolo "Remembering the City" ed è è realizzata da Ca' Foscari con il Master in Digital Humanities, Regione Veneto, Comunità Ebraica di Venezia, Iis Benedetti Tommaseo, Cfz, Giorno della Memoria.