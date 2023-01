Giorno memoria: cerimonia in ricordo Luciana Pacifici

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Nel giorno della memoria una manifestazione si è tenuta in via Luciana Pacifici, al borgo Orefici di Napoli. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con il prefetto Claudio Palomba, hanno deposto una corona di fiori per ricordare tutti i cittadini ebrei che furono deportati nei campi di concentramento e che persero la vita. Luciana Pacifici, cittadina napoletana, è stata la più giovane vittima: aveva pochi mesi quando fu deportata con la sua famiglia in un campo di concentramento.

"Questo rappresenta non solo un luogo della memoria ma anche dell'impegno di Napoli - ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - per contrastare ogni forma di intolleranza. Ma, come in questo momento, ricordare sempre con grande impegno questo momento e un monito".

Successivamente fiori sono stati deposti alle pietre di inciampo che sono in piazza Bovio. E' seguita poi la cerimonia in prefettura per la consegna delle medagli al valor civile alla memoria di quanti soffrirono per le deportazioni. (ANSA).