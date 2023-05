Al museo di Capodimonte gratis il 2 e il 4 giugno

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Nel primo weekend di giugno 2023, il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli offre ai visitatori due giorni di ingresso gratuito: venerdì 2 giugno Festa della Repubblica e domenica 4 giugno, prima domenica del mese. Ingresso a pagamento invece sabato 3 giugno.

Inoltre, da domenica 4 giugno, ultima giornata del campionato di calcio, i visitatori di Capodimonte e di altri musei campani (Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Certosa e Museo di San Martino, Castel Sant'Elmo, Villa Pignatelli, Palazzo Reale, Scavi di Cuma, Castello di Baia, Terme di Baia, Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e Rione Terra) riceveranno il biglietto celebrativo dei Campioni d'Italia (photo credit Pino Codispoti).

I biglietti saranno distribuiti fino ad esaurimento scorte. E come simbolo di partecipazione concreta alla festa del terzo scudetto che si svolgerà nello stadio Maradona, la Reggia di Capodimonte resterà illuminata con il tricolore italiano la sera di domenica 4 giugno.

Nelle due giornate gratuite (2 e 4 giugno) saranno aperti il secondo piano del museo con il percorso Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e la sala Causa con la mostra Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (fino al 25 giugno 2025). Chiusi il primo e terzo piano.

In collegamento con la mostra 'Gli spagnoli a Napoli', e grazie a un accordo con il Comune di Napoli, saranno aperte in città la Chiesa di San Giovanni a Carbonara, il complesso di San Domenico Maggiore per il quale Raffaello aveva dipinto la Madonna del Pesce (prestito eccezionale del Museo del Prado e ora esposta a Capodimonte in sala Causa) e la chiesa di San Giacomo, quest'ultima eccezionalmente aperta, dalle ore 10 alle 13.

Sabato 3 giugno, il Museo sarà regolarmente aperto e a pagamento: primo piano, sala Causa con la mostra Gli spagnoli a Napoli e il secondo piano ad orari fissi (10.30, 12, 15, 17) con visite accompagnate a cura del personale di vigilanza, mentre nel Real Bosco sarà possibile partecipare a diverse attività.

(ANSA).