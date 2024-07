Scossa di magnitudo 4.0 nei Campi Flegrei. Frana un costone a Bacoli, nessun ferito

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita nella zona dei Campi Flegrei e in diversi quartieri di Napoli. Diverse le testimonianze di chi ha avvertito il sisma. La scossa è avvenuta alle 13,46 ad una profondità di 4 chilometri.

Anche Procida ha "tremato" per la scossa delle 13.46 con epicentro nei Campi Flegrei ma avvertita chiaramente anche sulla vicina isola di Arturo. Tante i procidani che hanno percepito distintamente il movimento tellurico, forte e prolungato, in diverse zone dell'isola; alcuni di loro hanno anche lasciato per precauzione le case scendendo in strada. Subito dopo la scossa sono partiti i controlli ed il monitoraggio per eventuali danni, soprattutto nel versante nord dell'isola, ma al momento come conferma il sindaco procidano Dino Ambrosino, non ne sono stati rilevati.

Dopo la forte scossa di terremoto delle 13.46 nei Campi Flegrei, un costone è caduto nella zona di Marina Grande a Bacoli: i detriti sono finiti in mare a poca distanza dai bagnanti, per fortuna senza conseguenze per le persone. Non è chiaro se ci sia o meno una correlazione tra la scossa ed il crollo. Da luglio si tratta del terzo cedimento di un costone nella zona marina dei Campi Flegrei: i precedenti si sono verificati a Miliscola, spiaggia di Monte di Procida.

In seguito alla scossa di magnitudo 4.0 registrata alle ore 13.46 nei Campi Flegrei, "per consentire le opportune verifiche tecniche all'infrastruttura ferroviaria ed agli impianti", Eav "è obbligata a sospendere la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea". Così in una nota dell'holding ferroviaria.

Il terremoto è avvenuto alla profondità di 4 chilometri, si legge sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e i comuni più vicini all'epicentro sono Bacoli, a soli 2 chilometri, Monte di procida (4 chilometri) Pozzuoli (%), Procida (8) e Quarto (9)

Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata nei Campi Flegrei è stata avvertita dalla popolazione ma non ha causato danni. "In seguito all'evento - si legge in una nota - la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni".

