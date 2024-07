Esplosione davanti a negozio e fiamme in autosalone a Casoria

Due episodi che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri si sono verificati la scorsa notte a Casoria, alle porte di Napoli, a distanza di dieci minuti l'una dall'alta: i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti intorno alle 2,30 in via Padre Ludovico da Casoria per la segnalazione di un'esplosione. Poco prima, è emerso dagli accertamenti, era stato fatto esplodere un ordigno rudimentale, una cosiddetta "bomba carta" che ha danneggiato la serranda di ingresso di un esercizio commerciale.

Alle 2,40 i carabinieri sono dovuti intervenire nuovamente ma stavolta al civico 6 di via Tevere per la segnalazione di un incendio in un concessionario. Per cause in corso di accertamento poco prima si è sviluppato un incendio che aveva distrutto tre auto parcheggiate nel cortile dell'autosalone. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei militari dell'arma per fare luce su entrambi gli episodi.



