Tenta il furto di un'auto e poi fugge attraverso un condominio

Sorpreso a bordo di un'auto che stava tentato di rubare e sulla quale era salito forzando la portiera d'ingresso: arrestato. È accaduto a Torre del Greco, dove i carabinieri hanno bloccato dopo un inseguimento a piedi e arrestato un ujomo di 63 anni di Castello di Cisterna.

E' stato sorpreso in via Cimaglia a bordo di una Fiat 500X.

Accortosi dei militari dell'Arma, ha abbandonato la vettura per tentare la fuga. Addosso le chiavi utilizzate per forzare il veicolo, tra le tante anche una sorta di passe-partout. Il 63enne è passato attraverso un condominio, poi ha provato a scavalcare un cancello. Qui i carabinieri della locale sezione radiomobile l'hanno bloccato, mentre decine di residenti affacciati a finestre e balconi assistevano all'arresto. Le forze dell'ordine hanno sequestrato gli attrezzi utilizzati per il tentato furto. Il 63enne è stato posto agli arresti domiciliari.



