Il Sassuolo batte ancora l'Inter, 1-0 e torna a sperare

Appena due sconfitte e sempre per mano del Sassuolo. Come era successo all'andata gli emiliani, ora con Ballardini in panchina, battono i campioni dell'Inter: 1-0 finisce al Mapei Stadium con la rete decisiva di Laurenti al 20' del primo tempo, che impedisce ai nerazzurri di arrivare a quota 100, ma soprattutto torna a far sperare la squadra neroverde nella disperata corsa salvezza. Dopo la rete di Laurienté Dumfries cha l'occasione del pari. Nel recupero del primo tempo il Var annulla per fuorigioco il gol di Lautaro.





