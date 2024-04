Un medico per la guida di Capri, si candida Paolo Falco

Si va chiarendo il quadro della candidature per la poltrona di sindaco di Capri. Il primo a rompere gli indugi è stato Paolo Falco, che sarà il candidato sindaco della lista Capri Futura. L'annuncio in vista delle amministrative sull'isola dell'8 e 9 giugno, è stato dato oggi pomeriggio attraverso un video messaggio sulle piattaforme Facebook e Instagram.

Una novità nella comunicazione così come il profilo del candidato, un apprezzato professionista prestato alla politica, che esercita l'attività di medico chirurgo all'ospedale del Mare di Napoli e al Capilupi di Capri. Falco ha spiegato in un videomessaggio le motivazioni che l'hanno portato alla scelta di candidarsi: "Ho deciso di mettermi ulteriormente al servizio della comunità e della mia isola scendendo in campo quale aspirante primo cittadino".

La lista che capeggerà Paolo Falco si chiamerà Capri Futura ed è composta in gran parte da giovani ed esponenti di varie categorie. La notizia dai social si è diffusa in un baleno anche in piazzetta ed è stata commentata positivamente da molti concittadini che vedono nel medico aspirante sindaco una novità nelle elezioni di giugno. Falco è stato già consigliere comunale con delega alla sanità nella giunta capeggiata da Giovanni De Martino a partire dal 2014.

Sono attesi per i prossimi giorni le liste e gli altri nomi dei candidati a sindaco che si sfideranno per amministrare il Comune governato negli ultimi cinque anni dall'uscente Marino Lembo.



