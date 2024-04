'Un giorno dopo l'altro', il libro di Locoratolo su Napoli e Sud

Venerdì 10 maggio, alle ore 18.00, presso La Feltrinelli Libri e Musica (Via S. Caterina, 23, Napoli), si terrà la presentazione del volume di Sergio Locoratolo dal titolo "Un giorno dopo l'altro (2018-2023).

Napoli e il Mezzogiorno tra populismo, neoriformismo e destra di governo" (Guida Editori, 2023). Interverranno, con l'autore, Gaetano Manfredi; Francesco De Core, Direttore de Il Mattino; Ottavio Ragone, Responsabile La Repubblica Napoli.

Dalla prefazione di Ottavio Ragone: "L'incontro con Sergio Locoratolo era scritto nelle cose ed è scandito dai tanti articoli pubblicati su «Repubblica Napoli», che trovate raccolti in questo libro. Bastarono pochi scambi di idee per costruire un forte rapporto umano e politico con Sergio. Per poi riconoscere, attraverso confronti e lunghe discussioni, una comune cultura, che si richiama al socialismo liberale di Piero Gobetti, all'antifascismo dei fratelli Rosselli e, prima ancora, alla lezione di Gaetano Salvemini e di John Stuart Mill".



