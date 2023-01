Giorno Memoria: D'Amato in visita a museo via Tasso

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Oggi 27gennaio, per celebrare la Giornata della Memoria, mi sono recato al Museo della Liberazione di via Tasso, dove venivano torturati i prigionieri per farsi dire dove si trovavano gli ebrei e gli antifascisti.

In ricordo delle vittime della Shoah nei lager nazisti, per non dimenticare mai l'orrore dell'Olocausto e difendere la nostra democrazia". Così su Facebook il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato, che cita Primo Levi: "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare'. (ANSA).