Scuola: studenti in piazza, da Torino a Roma

Studenti oggi in piazza in più di 35 città. "La scuola pubblica non si tocca. La difenderemo con la lotta". E ancora: "se non cambierà lotta dura sarà". Questi alcuni degli slogan urlati al megafono con cui ha preso il via il corteo degli studenti a Roma.

I giovani rivendicano con forza i 5 pilastri della scuola. "Non possiamo accettare una scuola basata su merito, competizione, patria e famiglia come intenzione del ministro Valditara, siamo contro questo governo come siamo stati contro quelli precedenti", dicono.

"L'anno scorso a partire dalle assemblee nelle scuole e nelle città di tutto il paese siamo arrivati agli Stati Generali della scuola dove abbiamo definito insieme a studenti da tutto il Paese e alle realtà del sociale il modello di scuola che vogliamo - dichiara Alice Beccari, dell'Unione Degli Studenti UDS - domani scendiamo in piazza rivendicando 5 pilastri della scuola: una legge nazionale sul diritto allo studio, la sostituzione dei PCTO con l'istruzione integrata, salute e sicurezza per un edilizia sicura ed educante e per la garanzia del benessere psicologico, maggiore rappresentanza studentesca e la riforma dello statuto perché maggiori diritti siano garantiti".

"Scendiamo in piazza anche contro questo governo come da anni scendiamo facciamo con tutti i governi - continua Beccari - abbiamo una proposta concreta e reale di riforma del sistema scolastico tutto e pretendiamo non solo di essere ascoltati come questo governo ci promette che farà, vogliamo vedere le richieste degli studenti di tutto il paese approvate e portate avanti, vogliamo decidere noi perché il futuro ci appartiene".

La cronaca da Roma

Agenzia ANSA Corteo studenti a Roma: 'difendiamo la scuola pubblica' - Lazio "La scuola pubblica non si tocca. La difenderemo con la lotta", questi alcuni dei cori degli studenti di Roma. Partiti dal Circo Massimo, i ragazzi, sotto una pioggia insistente, si dirigono verso il Miur. Ad aprire il corteo lo striscione rosso della Rete Studenti medi con la scritta 'quale merito'. (ANSA)

La cronaca da Torino

Agenzia ANSA Scuola: mobilitazione studenti, corteo a Torino - Piemonte Alcune centinaia di giovani si sono radunati in piazza XVIII Dicembre a Torino per dare vita un corteo nel quadro della mobilitazione nazionale degli studenti. (ANSA)

La cronaca da Genova