25 aprile: Fiano,portare stella David sta diventando impossibile

"La giornata di ieri per me e per molti è stata difficile, molto difficile; diciamo una cosa semplice, portare la stella di Davide ai cortei del 25 Aprile sta diventando impossibile, anche se rappresenta i 5000 ebrei che parteciparono alla lotta di resistenza nella brigata ebraica": è quanto scrive sui social Emanuele Fiano, ex deputato e candidato alle elezioni europee per il Partito democratico.

"Insulti, spintoni, aggressioni, in quanto rappresenti quella stella - ha proseguito -. In una manifestazione che onora la libertà e la liberazione dalla violenza fascista e dall'antisemitismo".

"I fascisti intanto però non perdono mai il vizio e di nuovo al Campo 10 del Cimitero maggiore come sempre, hanno onorato i caduti della Rsi, tra cui assassini e torturatori", ha concluso ricordando le commemorazioni fasciste avvenute ieri a Milano.





