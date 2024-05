Xi, contrari a uso crisi ucraina per nuova Guerra Fredda

La Cina "si oppone all'utilizzo della crisi in Ucraina per colpire un Paese terzo, spingendo per una nuova Guerra Fredda". Lo ha detto il presidente Xi Jinping nell'incontro con la stampa all'Eliseo con l'omologo francese Emmanuel Macron. "La Cina, come detto più volte, non ha creato la crisi ucraina, né ne è coinvolta; sostiene i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sulla conclusione del conflitto; è favorevole alla convocazione della conferenza internazionale di pace sulla crisi al momento adeguato". La soluzione, secondo Xi, va trovata "nell'ambito di una cornice sulla sicurezza europea affidabile che duri sul lungo termine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA