Musumeci, deliberata emergenza nazionale siccità Sicilia

Su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per 12 mesi, in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana. È stato anche deliberato un primo stanziamento di 20 milioni di euro per consentire alla Regione di far fronte all'attuazione degli immediati interventi.

I territori maggiormente interessati sono le Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Sono stati registrati disagi più limitati in Provincia di Messina e nelle restanti Province di Catania, Ragusa e Siracusa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA