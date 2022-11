Scuola, corteo a Bologna 'contro il governo e la guerra'

Bologna insieme ad altre circa 20 città italiane risponde alla chiamata nazionale di protesta studentesca "contro il governo di Giorgia Meloni e contro la guerra". Questa mattina un corteo di qualche centinaia di studenti appartenenti a collettivi di licei e università, insieme ad altre realtà ambientaliste, femministe e transfemministe, è sceso in piazza con lo slogan - tra gli altri - di "No alla scuola dei padroni". Alcuni manifestanti hanno anche espresso "sostegno agli studenti del Cua sgomberati ieri da via Oberdan 16. Critiche anche all'alternanza scuola lavoro - "tre studenti sono morti in un anno durante i percorsi di Pcto" - e alla "retorica del finto merito promossa da Giorgia Meloni". Il corteo pacifico è partito verso le 11 di stamattina da piazza Verdi ed è terminato in piazza Scaravilli, in zona universitaria.