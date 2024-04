Precipita per 10 metri in cantiere, grave giovane operaio

Un operaio di 18 anni è rimasto gravemente ferito, dopo essere caduto in un cavedio, da un'altezza di circa 10 metri, all'interno di un cantiere edile in via Senato nel centro di Milano, intorno alle 15.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale, che lo hanno riportarlo in superficie grazie a una complessa manovra di soccorso. Il giovane è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano, con diversi traumi.

Al vaglio la dinamica dell'incidente sul lavoro, sul posto anche la Polizia Locale.



