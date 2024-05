Regione Lazio, 9.700 assunzioni in sanità in due anni

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha annunciato oggi pomeriggio ai sindacati il piano di assunzioni 2024-2025, che rappresenta la sua volontà di potenziare il Servizio sanitario regionale: si tratta di 8.158 nuove assunzioni a tempo indeterminato per il biennio 2024-2025 (di cui 6.843 autorizzazioni per il 2024 e 1315 nuove assunzioni per il Giubileo 2025) oltre alle 1541 stabilizzazioni per l'anno in corso.

Il maxi-investimento, pari a 466 milioni di euro nel prossimo biennio. "Un aumento vertiginoso per la sanità del Lazio - spiega la Regione - +17%, che riduce il precariato e abbraccia le nuove generazioni".



