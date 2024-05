Meloni ai vertici libici, bene la cooperazione sui migranti

Nel corso della missione in Libia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti dalla cooperazione tra le due nazioni in ambito migratorio". Lo spiega Palazzo Chigi in una nota. "In questa prospettiva - si legge - per Meloni permane fondamentale intensificare gli sforzi in materia di contrasto al traffico di esseri umani, anche in un'ottica regionale, e in linea con l'attenzione specifica che l'Italia sta dedicando a questa sfida globale nell'ambito della sua presidenza G7".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA