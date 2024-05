Enac, stop agli aerei delle ong nel Mediterraneo centrale

L'Enac blocca gli aerei delle ong nel Mediterraneo centrale. Con una serie di ordinanze, infatti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile dispone l'"interdizione all'operatività dei velivoli e delle ong sullo scenario del Mare Mediterraneo centrale" a causa del "fenomeno migratorio irregolare via mare proveniente dalle coste dell'Africa del nord". "Chiunque effettua attività in ambito Search and Rescue al di fuori delle previsioni del quadro normativo vigente - si legge - è punito con le sanzioni di cui al Codice della navigazione, nonché con l'adozione di ulteriori misure sanzionatorie quali il fermo amministrativo dell'aeromobile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA