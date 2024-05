Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge di Fratelli d'Italia, a prima firma di Tommaso Foti, che prevede una stretta sulle sedi usate da associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto, incluso la trasformazione in moschee e madrase di luoghi inizialmente previsti per altre destinazioni. Il via libera è arrivato con 135 sì, 112 no e 5 astenuti. Il testo passa all'esame del Senato.



