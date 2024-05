Fonti, Ita-Lufthansa pronte a congelare alleanza verso Usa

Ita e Lufthansa sono pronte a cedere 11 coppie di slot (22 tra andata e ritorno) a Milano-Linate alle concorrenti - tra cui la low cost Easyjet - e a congelare per due anni l'alleanza sulle tratte internazionali da Fiumicino con destinazione Stati Uniti e Canada, continuando a operare in via temporanea come concorrenti. Sono questi, a quanto si apprende, i punti principali degli impegni presentati alla Commissione Ue per ottenere il via libera alle nozze.

Le proposte avanzate in precedenza da Lufthansa erano stato giudicate insufficienti da Bruxelles. L'invio dei nuovi impegni è considerato positivamente in vista dell'esame Ue. "Se non si possono risolvere i gravi problemi di concorrenza, non possiamo approvare l'operazione" tra Ita e Lufthansa. Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, parlando ai microfoni di Politico.eu a Berlino in un'intervista realizzata ieri e pubblicata oggi sul sito della testata europea.



