Nordio invia altri rinforzi di personale al Beccaria

Su richiesta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arriveranno presto all'Istituto penale minorile "Cesare Beccaria" di Milano nuovi rinforzi di personale: ai 13 agenti di Polizia Penitenziaria, che hanno già assunto servizio il 22 aprile - dopo l'arresto di altrettanti colleghi coinvolti a vario titolo nell'inchiesta della Procura di Milano - si aggiungeranno in breve tempo altre 22 unità, distinte in vari ruoli: sarà infatti indetto ad ore dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria uno specifico interpello. Ulteriore personale potrà essere destinato all'Ipm, dopo la conclusione - a metà luglio - del 183esimo corso per agenti di polizia penitenziaria. A partire dal 6 maggio, inoltre, il comando dell'istituto sarà assunto da un funzionario del corpo.



