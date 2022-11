Scuola: flashmob e 'fotopetizione' studenti a Venezia

Nella mattinata la Rete degli studenti medi di Venezia ha accolto gli studenti del liceo Foscarini con un flash mob, esponendo uno striscione e lanciando una "fotopetizione" contro il governo e il ministro dell'istruzione Valditara.

Gli studenti hanno posatoi davanti ad alcune sedi scolastiche e universitarie con maschere che riproducevano i ministri Valditara e Bernini e l'assessore regionale all'Istruzione, Elena Donazzan, e cartelli di protesta.

In contemporanea, universitari e dottorandi hanno presidiato le sedi di Ca' Foscari e Iuav, contro le "posizioni estreme ed espressamente meritocratiche" del governo e della Regione Veneto, "che da anni - afferma una nota degli Studenti - non fa nulla per tutelare il Diritto allo Studio di migliaia di studenti iscritti nelle università del Veneto".

Anche l'Associazione dottorandi italiani (Adi) di Venezia si è unita alla fotopetizione. (ANSA).