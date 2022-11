Operai Gkn e studenti in corteo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Manifestazione stamani in centro a Firenze dei lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio che hanno percorso le strade della città insieme a studenti universitari che esibivano, anche loro, lo striscione 'Insorgiamo'. Dopo un presidio Duomo davanti alla sede della presidenza della Regione Toscana, in piazza Duomo, i manifestanti, circa 200, hanno sfilato con bandiere e striscioni per le vie del centro attraversando l'Arno e arrivando fino a piazza Pitti. Sono intervenuti con loro, fra gli altri, anche i rappresentanti dei lavoratori della Iron & Logistics, azienda dove ieri a Prato ci sono stati degli operai feriti durante un sit in davanti ai cancelli, e del Cartonificio Fiorentino, altra vertenza aziendale in corso a Firenze. (ANSA).