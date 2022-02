Pazienti in intensiva, 2/3 non sono vaccinati

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - I due terzi dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva negli ospedali piemontesi, dai dati aggiornati a oggi, venerdì 4 febbraio, non sono vaccinati. Si tratta - precisa la Regione - di persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale o hanno ricevuto soltanto di recente una dose e quindi non hanno ancora completato il ciclo primario.

In particolare, sui 110 ricoveri della giornata di oggi 73 riguardano pazienti non vaccinati (51 uomini e 22 donne), 37 sono invece pazienti vaccinati (28 uomini e 9 donne), ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. (ANSA).