Siccità: Piemonte 52 giorni senza pioggia, fiumi -30/60%

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Il mese che finisce oggi, con un caldo anomalo di 3-4 gradi sopra la norma, è stato in Piemonte il quarto marzo più secco degli ultimi 70 anni, con una media di 8,3 mm di pioggia sull'intera regione. Da 52 giorni non si registra una precipitazione con almeno 5 millimetri. Meno piovosi sono stati solo marzo 'del '61, con 4,3 mm, del '53, con 4,9 mm, e del '97, con 7,7. Sono dati di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

La portata dei fiumi è ridotta dal 30% al 60% e solo il Toce e la Dora Baltea rispettano la media di marzo. A Isola S.Antonio (Alessandria), nell'ultimo tratto piemontese, la portata del Po è inferiore del 37% alla media di marzo, 420 metri cubi al secondo. Tutti i bacini del Piemonte evidenziano un indice di siccità "severa o estrema" se riferito al solo mese di marzo.

Tuttavia, grazie alle precipitazioni di gennaio, soprattutto, e dei primi giorni di febbraio, l'incide di siccità calcolato sui tre mesi riguarda solo, e in forma lieve, i bacini del Cuneese e della Dora Baltea.

La copertura nevosa è "fortemente deficitaria" ovunque tranne che sulle Alpi Lepontine, e la risorsa idrica immagazzinata nella neve evidenzia un deficit nel volume del 20% ed è pari a 1.300 milioni di metri cubi. (ANSA).