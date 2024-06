Aveva in casa 1,5 chilogrammi di droga, arrestato a Torino

Aveva in casa 1,5 chilogrammi di droga e 4.200 euro in contanti e ne portava con sé 5.000: si tratta di un uomo di 36 anni arrestato dalla polizia del commissariato San Secondo di Torino, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti erano in via Millelire e l'hanno identificato mentre passava alla guida di un autocarro. Insospettiti dalla sua agitazione, l'hanno perquisito e hanno trovato nel vano posteriore del mezzo una borsetta con sette involucri di stupefacenti e una parte del denaro. A casa aveva invece un chilogrammo di marijuana e mezzo chilogrammo di hashish, suddivisi in barattoli e panetti. In un cassetto della scrivania c'erano infine gli altri contanti, con materiale utile a confezionare la droga in dosi.



