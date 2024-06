Residuati della 2a guerra mondiale trovati in un fienile

Residuati bellici risalenti alla seconda guerra mondiale sono stati trovati dai carabinieri in un fienile a Foglizzo (Torino). Gli artificieri dell'Arma, dopo un sopralluogo, hanno inventariato una granata, due bombe a mano, una pistola, sei caricatori per fucile mitragliatore, 153 proiettili calibro 9, 27 proiettili calibro 7.62.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un residente.

Il materiale è stato messo in sicurezza e acquisito per lo smaltimento.



