Da oggi è stata messa in regime di detenzione domiciliare nella sua abitazione Nicoletta Dosio, 78 anni, storica attivista No Tav della Valle di Susa, candidata per Piemonte Popolare alle prossime elezioni regionali.

Secondo quanto si è appreso il provvedimento è stato emesso nell'ambito dell'esecuzione di una condanna definitiva per il reato di evasione.



