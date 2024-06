Punta fucile verso compagno e carabinieri, una donna arrestata

Una donna di 31 anni è stata arrestata nella serata di ieri dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) per resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. La donna, in passato già denunciata dal compagno per maltrattamenti che avevano portato all'attivazione del codice rosso, ha puntato un fucile verso l'uomo e i due militari intervenuti nella loro abitazione dopo la segnalazione di un litigio, sparando un colpo nella loro direzione, senza tuttavia colpire nessuno. Una volta disarmata, i carabinieri hanno appurato che si trattava di un fucile ad aria compressa, di libera vendita e senza il tappo rosso.

La donna, in evidente stato di ebbrezza, è stata arrestata e portata in caserma a Domodossola, dove ha trascorso la notte in cella di sicurezza in attesa del processo per direttissima.





