Vaccino: fisioterapista, 'non ricevo pazienti vaccinati'

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - "Non ricevo pazienti vaccinati". E' quanto ha annunciato sui social una dottoressa piemontese in merito alla questione Covid. La donna è una "massofisioterapista naturopata" che opera in provincia di Novara. "Ogni appuntamento preso presso il mio studio - scrive - sarà accompagnato da una vostra dichiarazione firmata che non avete ricevuto il vaccino Covid-19. Coloro che faranno il vaccino devono calcolare 42 giorni di quarantena prima di potere avere un appuntamento. Non farò nessuna eccezione né in studio né a domicilio".

"Mi scuso anticipatamente - prosegue - ma questo è estremamente necessario sia per me che per tutti i miei pazienti che non intendono vaccinarsi. Ricordo che chi farà il vaccino covid-19 è contagioso per 42 giorni dalla prima somministrazione".

Il suo messaggio ha ricevuto l'approvazione di numerosi No Vax, che la massofisioterapista ha ringraziato con un apposito post: "Io non indietreggio mai. Porterò avanti le mie ragioni che sono anche le vostre". (ANSA).