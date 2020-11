Intesa: terza lezione dello storico Barbero, la poetessa Anna Achmatova

Terzo e ultimo appuntamento con la Storia al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino: Alessandro Barbero torna in diretta streaming dalle ore 18 sul sito ansa.it e su group.intesasanpaolo.com per una lezione su Anna Achmatova.

L'evento fa parte del ciclo di conferenze 'Donne nella storia: il coraggio di rompere le regole". La poetessa russa Anna Achmatova è l'ultimo personaggio scelto da Barbero, dopo Santa Caterina da Siena e Giovanna d'Arco. Achmatova è una delle voci più alte della poesia del Novecento e del suo secolo ha attraversato tutti gli orrori. Ha guardato in faccia la guerra mondiale e la rivoluzione, la fucilazione del marito e l'arresto del figlio, il terrore staliniano e l'invasione nazista. E ha scritto versi non per sfuggire alla realtà ma ma per descriverla sapendo che il suo destino era di essere la voce di un popolo e di un'epoca.

